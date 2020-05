"Ele mudou a minha maneira de ver o futebol", diz Luisão sobre JJ

Luisão, ex-zagueiro e capitão do Benfica, rasgou elogios ao atual treinador do Flamengo, Jorge Jesus. Para o brasileiro, a passagem do treinador pelo clube luso representou uma guinada na sua carreira.

"A vinda do Jorge Jesus foi um ponto de viragem no meu crescimento. Já tinha 28 anos, muita bagagem, e achava que entendia o jogo, mas o que ele acrescentou foi espetacular. Se estendi minha carreira até aos 38 anos, foi devido ao Jesus. Ele mudou a minha maneira de ver o futebol e tornou o jogo mais fácil para mim", disse Luisão em declarações à "Eleven Sports".

Outro treinador que também recebeu o carinho do ídolo do Benfica foi Luiz Felipe Scolari, que o lançou no Cruzeiro e o levou a defender as cores do Brasil.

"Foi ele que me deu a oportunidade de estrear enquanto profissional e que me convocou pela primeira vez para a Seleção Brasileira. Além disso, me ajudou a manter os pés no chão durante aquela transição dos juniores", completou.

Luisão defendeu as cores de clubes como Cruzeiro e Benfica. Pelo conjunto luso foram mais de 500 jogos.