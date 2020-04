Ele quis fazer um desafio... e acabou quebrando o vidro da janela!

Rushian Hepburn-Murphy estava claro que ele queria gravar um vídeo realizando um desafio viral para as redes sociais. O jogador de futebol do Derby County estava no quintal de sua casa.

Hepburn-Murphy fazia embaixadinhas e chutava a bola na parede do lado de fora de sua casa. O primeiro toque foi bom, mas o segundo foi além do esperado.

A bola acabou colidindo com uma das janelas da casa, causando a quebra do vidro. O jogador de futebol, antes de tal ação, levantou as mãos na cabeça mostrando surpresa.