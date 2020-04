Ele rejeitou o United para jogar na terceira divisão inglesa!

Bright Osayi-Samuel é um jovem de 22 anos que joga no Queens Park Rangers, o time no qual ele desembarcou no meio da temporada 2017-18.

Mas o internacional nigeriano poderia estar usando as cores do Manchester United no momento, um time que estava interessado em sua transferência quando ele fazia parte do Blackpool.

Da mesma forma, o próprio jogador confirmou em algumas declarações concedidas ao 'Independent', mas, para surpresa de todos, Osayi-Samuel decidiu recusar a oferta dos de Old Trafford.

"Eles vieram me procurar quando jogava pelo Blackpool. Então, eu queria ter minutos no time, resisti e consegui ter continuidade", lembrou o jogador do time inglês.

No time da League One, ele disputou 78 partidas oficiais e comemorou cinco gols, até chegar ao Championship, com o Queens Park Rangers, time com o qual já disputou 84 duelos.