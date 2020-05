Ele tem 12 anos, vive na Índia e imita Messi e Cristiano com perfeição

Nem todos os dias promessas da bola de tal magnitude são descobertas. Mishal Abulais, um garoto de 12 anos que mora na Índia, é a mais recente descoberta no futebol por sua habilidade com bola e imitação.

E é que o jovem amante do futebol imitaperfeitamente estrelas como Leo Messi e Cristiano Ronaldo, enviando vídeos impressionantes para sua conta no Instagram com os uniformes completos de seus ídolos.

Abulais ajusta o cabelo com perfeição e comemora com os dois dedos indicadores para cima, como o craque argentino, enquanto ele arregaça as calças e fica firme na frente da bola quando se trata de imitar o português. Até o bater da bola é exatamente o mesmo que o das duas estrelas do mundo.

Apesar de sua juventude, Abulais, que joga no Maramangalam de Kerala, já tem até sua própria conta no Instagram. Na conhecida rede social, ele exibe dezenas de uniformes de equipe enquanto demonstra seu grande domínio da bola.