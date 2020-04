Ele tentou trocar a camisa com Ibra e levou um 'não'... duas vezes!

Dizem que quem acredita sempre alcança. Mas esse não é o caso. Tomás Martínez tentou duas vezes e obteve o mesmo resultado nas duas vezes. E não haverá uma terceira, porque Ibra deixou a MLS.

O jogador argentino, treinado no River, tentou duas vezes conseguir a camisa de Ibrahimovic. Duas tentativas que foram em vão, conforme explicado em 'TyC Sports'.

"Em 2018, eles tiveram que nos vencer para se classificar para o 'play off' e ficaram de fora porque vencemos por 3 a 2 depois de estarem vencendo por 2 a 0. E no ano passado vencemos novamente, no final da Liga. Perguntei novamente e ele não me deu", explicou Tomás Martínez.

Ele comentou, brincando, que talvez por ter vencido os dois jogos, Ibrahimovic tivesse gostado dele. "Perguntei a ele duas vezes e nos dois jogos os vencemos, ele deve ter um pouco de raiva de mim", disse ele.

De quem conseguiu a camisa foi a de Andrea Pirlo. "Foi um dos últimos jogos dele. Quando ele terminou, vi que quatro ou cinco o procuravam. E como ele me olhava , eu disse a ele: 'Vamos trocar as camisas? Change...", contou.

"E ele disse em espanhol que me daria no vestiário, mas eu pedi para ele me dar lá. Se eu chegasse ao vestiário, outros o tirariam de mim, com certeza", acrescentou Tomás Martínez, rindo.