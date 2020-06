Ele treinou com Simeone, deixou o futebol por conta da depressão e agora procura equipe

Álvaro Peral pertence à quinta de 95. Jogou nas categorais de base do Atlético de Madrid para depois ir ao Fuenlabrada, Villanovense, Guijuelo, Ebro, La Roda e Calahorra.

Uma depressão o fez pendurar as luvas. "Eu terminei o ano passado em Calahorra e foi então que passei por uma série de problemas que levaram à depressão. E quando a temporada estava prestes a começar, me vi diante da situação de não ter motivação ou confiança no futebol", explicou ele no site '5maseldescuento.es'.

"No nível mental, tem sido muito difícil. Eu não estava preparado para enfrentar ou desempenhar uma posição como a minha de goleiro. Foi muito difícil, principalmente no começo, porque havia passado uma vida inteira dedicada ao futebol. Mas tudo mudou e eu tive que iniciar um tratamento psicológico". ele relatou.

Peral confessou que graças a essa ajuda, desde janeiro ele conseguiu se concentrar e ser mais estável em todos os níveis. "Eu realmente quero voltar ao futebol, como se eu fosse uma criança com bola", acrescentou.

A pandemia diminuiu suas chances de incorporação. Sua ideia era treinar com o Albacete B. "Não chegamos a um acordo, já que semanas depois de conversar com o clube, o COVID-19 apareceu. Agora eu me concentro na próxima temporada. Eu sei que será difícil por causa de tudo o que aconteceu e ficar um ano sem futebol dificulta ainda mais", afirmou.