Tudo sobre a eleição presidencial do Internacional

O Internacional está próximo de decidir quem vai ser o próximo presidente do clube. O mandato de três anos Marcelo Medeiros se encerra ao fim de 2020 e os sócios se preparam para o segundo turno das eleições no clube.

Enquanto o Inter sofre um período conturbado dentro de campo, principalmente desde a saída de Eduardo Coudet - que trocou o Colorado também por atritos com a diretoria -, os bastidores se preparam para uma eleição que, diferente das últimas, não tem um favorito. Além do presidente, o pleito ainda vai definir quem vai ocupar 150 cadeiras do Conselho Deliberativo.

Quem são os candidatos a presidente do Internacional?

Quatro chapas estavam inscritas para disputar a presidência, com Guinther Spode, José Aquino Flôres de Camargo, Cristiano Pilla Pinto, Alessandro Pires Barcellos como candidatos a presidente.

Após o primeiro turno, realizado em 26 e 27 de novembro, José Aquino Flôres de Camargo e Alessandro Pires Barcellos seguem na disputa com suas respectivas chapas. Ambos participaram da gestão Medeiros de alguma maneira, mas não aparecem como candidatos de situação.

José Aquino, da Chapa Reage Inter, é membro titular do Conselho Deliberativo do clube desde 1992. Ele chegou a presidir o Conselho, mas pediu licença do cargo para concorrer à presidência.

Já Barcellos, da Chapa O Inter Pode Mais, foi vice-presidente de futebol na atual gestão, mas foi demitido em outubro de 2020. Conselheiro desde 2014, ele também passou pela pasta de Administração e Finanças.

Quando é a eleição para presidente do Inter?

O primeiro turno aconteceu nos dias 26 e 27 de novembro. A segunda etapa será no próximo dia 15 de dezembro, das 10h às 17h (de Brasília). A previsão é de que os resultados sejam divulgado sno memso dia, assim como aocnteceu no primeiro turno.

As eleições serão realizadas de maneira virtual, por meio do site ou do aplicativo oficiais do Internacional.

Quem pode votar na eleição para presidente do Inter?

Os sócios aptos a votar são aqueles que são associados ao clube desde, pelo menos, dezembro de 2019 e que não têm dívidas com o Inter desde outubro deste ano.