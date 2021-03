Eleições no Barcelona, acompanhe em direto

Eleições do Barcelona 2021, ao vivo: falou Tusquets, presidente da Gestão

Carles Tusquets, presidente da Comissão Gestora do Barcelona, ​​falou ao 'COPE': "Estou muito grato a Messi por ter vindo votar porque parece que quer continuar ligado ao clube. Tivemos de fazer milagres para manter a tesouraria. Quando o estádio for inaugurado vão entrar 200 milhões de euros”.

27,55% dos sócios já votaram

O Barcelona anunciou que 30.386 já votaram às 18h (horário local), número ao qual ainda precisa ser somado o voto por correio.

Puyol já votou

O ex-capitão do Barcelona apareceu na primeira hora da tarde para exercer seu direito ao voto.

Bartomeu também votou!

Já se passou metade do horário de votação, e Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do Barcelona votou no Camp Nou. Faltam cinco horas!

Iniesta mandou uma mensagem de ânimo ao Barcelona

Novidades em relação a nomes como Xavi Hernández e Andrés Iniesta. O primeiro deu um 'like' no Instagram de Laporta e logo o retirou, enquanto o Iniesta publicou um tweet onde dizia: "Força Barça".

O que disse Toni Freixa

Um dos candidatos a presidência, Toni Freixa se mostrou confiante: "Sou otimista. No vestiário, antes do jogo, quando estavamos no aquecimento, sempre acreditavamos que poderiamos ganhar".

A importância dessa eleição: essa foi a primeira vez que Messi votou

Diferente veículos asseguram que essa foi a primeira vez que Leo Messi votou em uma eleição no Barcelona, tamanha é a importância do seu resultado para o futuro do clube e também do craque.

Laia Codina também deixou o seu voto

As jogadores do Barcelona Feminino também exerceram o direito a voto. Laia Codina, jogadora do conjunto azulgrana, foi uma delas.

37.530 sócios do Barcelona já votaram

Às 13 horas (horário espanhol) já haviam votado 37.530 sócios, 20.663 por correio e 16.867 de forma presencial. Ainda faltam oito horas para o encerramento da votação e faltam cerca de 20 mil votos para que o recorde de participação seja superado.

Leo Messi e o seu filho Thiago compareceram ao Camp Nou e depositaram o envelope com o nome do candidato preferido do capitão.

Os craques do Barça também já votaram

Jordi Alba, Sergi Roberto, Riqui Puig e Sergio Busquets já votaram. O futuro deles no clube passa diretamente pelo resultado dessa eleição.

Font, o último a votar

Víctor Font foi o último candidato a presidência do Barcelona a votar. O sócio número 67.970 exereceu o seu direito no Camp Nou.

Toni Freixa também votou!

O candidato Toni Freixa foi o segundo a votar nessas eleições presidenciais. O sócio número 54.782 convidou os 'culés' a votar: "Quanto maior participação, maior será a legitimidade do presidente eleito. É muito importante que os sócios venham votar".

"São as eleições mais importantes da história do Barça"

Laporta conversou com a imprensa após depositar o seu voto: "São as eleições mais importantes da história do Barça. Ganhamos no El Sadar, também no feminino, no handebol... O sábado foi uma boa rodada, esse domingo também será".

Votação das 9 às 21 horas

Os sócios do Barcelona poderão votar de 9:00 às 21:00 horas (horário espanhol) para eleger o 42º presidente do clube em 121 anos de história. Curiosamente a eleição acontece exatamente um ano depois da última partida com público no Camp Nou.

Joan Laporta foi o primeiro a votar!

O candidato Joan Laporta, sócio número 13.352, exerce o seu direito a voto no Camp Nou. Para muitos, o ex-presidente é o grande favorito nessas eleições.

Laporta foi o primeiro dos três candidatos a votar nesse domingo: "Vim votar e o sol apareceu, convido todos os sócios e sócias do Barça a votar porque uma alta participação é sempre importante e demonstra que o clube está vivo e funciona democraticamente".

20.663 sócios votaram por correio

110.290 sócios foram convocados a votar: 102.759 residentes da Catalunha, 3.978 no restante da Espanha e 3.553 (3%) espalhados pelo mundo. Cerca de 20.663 sócios do clube votaram por correio, uma modalidade que foi utilizada pela primeira vez para evitar aglomerações devido a pandemia.

A votação já começou!

A votação para decidir quem será o substituto de Josep Maria Bartomeu no comando do Barcelona teve início nesse às 09:00 horas (horário local) da manhã em seis zonas diferentes, duas delas nas instalações do clube, e as demais em Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa e Andorra.

Eleições no FC Barcelona 2021: os candidatos são Laporta, Font e Freixa

Bom dia! Você acompanha com BeSoccer PT todos os detalhes de uma das eleições presidenciais mais importantes da história do Barcelona. Joan Laporta, Victor Font e Toni Freixa disputam o posto!