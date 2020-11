Eleito vereador, Marcos Braz pode deixar cargo no Flamengo?

Após campanha pesada nas redes sociais, especialmente entre os torcedores do Flamengo, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz (PL), recebeu 40.938 votos e foi eleito vereador, para ocupar uma das 51 cadeiras da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. A pergunta que fica agora é: o executivo vai abandonar as atividades na equipe carioca para se dedicar à carreira política?

Segundo o blog de Lauro Jardim, colunista do O Globo, Marcos Braz não vai deixar o cargo no clube. O executivo de futebol irá conciliar as duas posições, sem que uma precise necessariamente interferir na outra.

Em baixa no Flamengo, após um 2019 quase perfeito, o vice-presidente de futebol vinha sendo questionado, especialmente nos últimos dias do treinador Doménec Torrent no comando do time carioca. Braz foi quem trouxe o catalão para a equipe e o defendida nos bastidores, em um momento onde já era praticamente consenso entre a torcida de que o comando precisaria ser trocado.

Com a chegada de Rogério Ceni, entretanto, em negociação conduzida de maneira extremamente veloz pelo executivo, as críticas da torcida Rubro-Negra diminuíram. Mesmo assim, alguns questionavam se o dirigente estava realmente focado nos interesses da equipe.

Eleito com a sexta maior votação entre todos os candidatos, Braz vai para seu primeiro mandato na política. No Flamengo, já fez longa carreira, tendo participado da campanha do hexa-brasileiro em 2009, bem como sendo o homem forte do futebol do clube desde a eleição de Rodolfo Landim, em 2019.

Agora, a torcida pode ficar calma. Braz deve ficar e continuar à frente do futebol do Rubro-Negro. Com seu tradicional estilo "gelo no sangue", volta-se para as duas negociações em andamento que preocupam o torcedor do clube: a renovação de Diego Alves e a compra em definitivo - ou prorrogação do empréstimo - de Pedro.