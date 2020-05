Elenco do Barcelona tem máscaras personalizadas

Na última quarta-feira o elenco do Barcelona chegou a Ciudad Deportiva com máscaras de proteção personalizadas com as cores e o escudo 'culé'.

A maioria dos jogadores utilizou a máscaras azulgranas, com exceção de Sergi Roberto e Riqui Puig que optaram por uma versão da 'senyera'.

As máscaras higiênicas são reutilizáveis de uso diário e a sua proteção contra a transmissão do COVID-19 está garantida até 40 lavagens, com um uso máximo recomendado pelo fabricando de 8 horas após a lavagem.

Os jogadores treinaram na Ciudad Deportiva Joan Gamper divididos em dois grupos, como nos dias anteriores, e praticaram exercícios físicos, táticos e técnicos.