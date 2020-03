Elenco do Colônia aceita reduzir os salários

A parada do futebol vai fazendo os clubes quebrarem a cabeça para encaixar as contas. Muitos estão tomando medidas para evitar uma crise ainda maior. É o caso do Colônia, da Bundesliga, o clube propôs uma redução salarial e os jogadores aceitaram.

O salário dos jogadores é a grande despesa da maioria dos clubes de futebol, por isso uma redução, mesmo que de forma extraordinária pela situação, alivia os cofres.

O Colônia fez a proposta e o elenco aceitou, de acordo com informações publicadas por 'TMW'. Até o momento, o futebol alemão para até o dia 30 de abril.