Elenco do Corinthians vai fazer greve? Entenda a polêmica

Pelo que parece, nada de greve para os jogadores do Corinthians: depois de alguma especulação de que o elenco do clube poderia fazer uma greve em protesto a salários atrasados - já são três meses que precisam ser quitados -, o próprio grupo veio a público para negar a informação.

Tudo começou no programa Donos da Bola, com o ex-jogador Edílson. Durante a exibição da mesa redonda, o ídolo abriu o jogo e deu a informação de que os líderes do elenco estariam estudando a tal possibilidade. O narrador Rogério de Assis endossou a especulação e ainda acrescentou que, no caso de vitória no Majestoso, a greve poderia já ter começado na segunda-feira.

Segundo fontes internas, a informação gerou indignação dentro do elenco do clube, que veio prontamente à público para negá-la, em vídeo divulgado nas redes sociais. Um projeto de crise no Corinthians no dia seguinte após o anúncio do naming rights, que promete finalmente solucionar a velha dívida com a Caixa.

No vídeo, Cássio, ídolo e líder do grupo, tomou a palavra e chamou a especulação de "mentira", junto com todo o resto do elenco, concentrados para o duelo diante do Goiás. O goleiro ainda declarou que quem propagou a informação estaria o fazendo de má fé, para tumultuar o ambiente.