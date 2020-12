Elenco do Flamengo abraça Diego Alves e reprova postura da diretoria

A novela que envolve a renovação de Diego Alves e o Flamengo promete contornos dramáticos nos últimos capítulos. Isso porque o contrato do goleiro termina no dia 31 de dezembro e até o momento as partes não chegaram a acordo. Enquanto isso, o elenco rubro-negro reprova internamente a condução do négocio e publicamente faz questão de mostrar apoio e a importância do capitão da equipe.

Na vitória por 4 a 1 sobre o Santos no último domingo (13), ao abrir o placar, Gabigol correu até a outra área e foi comemorar com Diego Alves, que recebeu a faixa de capitão da equipe mesmo com Everton Ribeiro em campo. O camisa 7 costuma ser o segundo a usar a braçadeira na hierarquia, com Diego Ribas sendo o primeiro e o camisa 1 o terceiro.

Depois do jogo, Rogério Ceni explicou que a decisão de dar a faixa a Diego Alves foi exclusivamente dele e ressaltou a importância do camisa 1.

"Sobre Gabriel atravessar o campo acredito que é uma relação de tempo e amizade, não só ele, acho que quase todos tem. A decisão é uma decisão minha, como quando cheguei aqui, no meu primeiro jogo Diego Alves foi capitão, dos nove jogos que eu fiz no Flamengo, em três jogos ele foi capitão. Acho que tenho maturidade suficiente, porque fui capitão quase mil vezes no time que joguei e eu tenho total liberdade para escolher quem eu quiser para ser capitão desse time. É uma escolha minha, muito particular, única e exclusivamente minha."

Eleito o melhor jogador em campo, Bruno Henrique foi mais um a sair em defesa de Diego Alves publicamente. O atacante deixou claro que o grupo deseja a renovação do camisa 1.

"O Diego (Alves) todo mundo sabe a importância dele no grupo. É um líder dentro e fora de campo. A permanencia dele é entre ele e a diretoria mas a gente quer que ele fique. A gente quer a permanencia dele aqui, é um cara que é muito ídolo e muito experiente".

Durante a semana, Filipe Luís já havia se manifestado a favor da renovação do goleiro e amigo.

"Ele é um cara importantíssimo para nós, para o clube. Fez história e continua a fazer. Passou por todas as situações. Desejamos esse final feliz. Não depende de nós. É um acordo entre as partes. O que posso destacar é o compromisso dele. Acho que faltam quatro jogos para terminar, e ele está se dedicando como se fosse o primeiro dia dele".

PROMESSAS NÃO FORAM CUMPRIDAS E DIEGO ALVES SE SENTIU DESVALORIZADO

Se publicamente os jogadores demonstram apoio a Diego Alves, internamente lamentam a forma como a situação foi conduzida. Há quem acredite que pela história que construiu, o goleiro merecesse mais respeito. Vale ressaltar que, o Flamengo, através do departamento de futebol, fez uma proposta que foi aceita pelo goleiro, as partes aguardavam apenas o contrato ser regidido, mas o clube voltou atrás, uma vez que o CEO Ricardo Belotti e o presidente Rodolfo Landim, barram o negócio.

Diego Alves se sentiu desvalorizado, o departamento de futebol também não gostou do imbróglio criado, e até o momento, o Flamengo não explica oficialmente qual foi o ruído entre o Ninho do Urubu e a Gávea. Em contato com o presidente Rodolfo Landim, o mandatário afirmou que vai se pronunciar quando a "novela" chegar ao final.

Esta, no entanto, não foi a primeira vez que o Flamengo não cumpriu um acordo com Diego Alves. Desde o início de 2020, o goleiro esperava pela renovação, mas viu a diretoria trazer reforços e priorizar outras renovações.

Durante a pandemia, foi pedido ao estafe do atleta que entendesse o momento, priorizou-se a permanência de Jorge Jesus. Neste meio tempo, clubes procuraram Diego Alves, que avisou ao Flamengo. A diretoria, no entanto, garantiu que renovaria com ele. Desta forma, o goleiro rechaçou as propostas.

EMOÇÃO COM RECONHECIMENTO DO ELENCO

O goleiro ficou bastante emocionado com o reconhecimento no último domingo (13), com a faixa de capitão e as demonstrações de apoio dos companheiros. Com a família adaptada ao Rio, o desejo do camisa 1 era permanencer no clube por mais dois anos, na nova proposta o Flamengo oferece apenas mais uma temporada e um salário menor do que foi oferecido num primeiro momento.

Há 16 dias do final do vínculo, não há indícios de que Landim voltará atrás ou fará uma nova proposta a Diego Alves, caberá então ao arqueiro aceitar o que tem em mãos ou a história que começou em 2017 chegará ao final.

SEM DIEGO ALVES, FLAMENGO NÃO CONTRATARÁ NOVO GOLEIRO

Se Diego Alves realmente não renovar, o Flamengo não vai ao mercador trazer um novo goleiro, pelo menos não neste momento. A janela de transferências só abre em março e o time carioca não poderia inscrever nenhum novo nome no Campeonato Brasileiro, que termina no dia 24 de fevereiro. A ideia é dar sequência ao jovem Hugo Souza, que renovou recentemente e teve uma valorização salarial.