Elenco do Flamengo faz teste para coronavírus

Todos os jogadores do Flamengo vão fazer exames de teste para o coronavírus Covid-19. A decisão de submeter o elenco aos testes veio após o vice-presidente de Embaixadas e Consulados do clube, Maurício Gomes de Mattos, testar positivo para o vírus.

Há 13 dias, no fim de fevereiro, Mattos viajou à Espanha, acompanhado de Rodolfo Landin, presidente do clube, e Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing, para uma visita ao Ciudad Real Madrid, badalado centro de treinamento dos merengues.

Então, nesta quinta-feira (12), o clube espanhol comunicou que um jogador de basquete da equipe havia contraído o vírus. Agora que Mattos também testou positivo, todos os jogadores e membros da comissão técnica do Flamengo passarão pelos testes, incluindo, claro, Jorge Jesus.

Após a viagem à Espanha o vice-presidente foi com o restante do grupo para a Colômbia, onde o rubro-negro carioca estreou pela Libertadores. Lá, Mattos esteve com todos os demais membros da delegação, tanto no hotel e quanto nos vôos.

Por enquanto, os jogos do Flamengo no Campeonato Carioca estão mantidos, a dúvida é sobre a realização da partida com portões fechados ou não. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro suspendeu a venda de ingressos enquanto a decisão não é tomada.

Apenas o jogo do meio de semana, contra o Independiente del Valle, foi adiado por decisão da Conmebol. Todas as partidas da terceira rodada da fase de grupos da Libertadores foram postergadas, medida tomada para prevenção de contaminação.