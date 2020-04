Elenco do Flamengo sofre desvalorização durante pandemia

A pandemia do coronavírus tem causado impactos no Flamengo e apesar do clube estar com a saúde financeira em dia, os problemas começaram a surgir. Rescisão de contrato com patrocinador, atraso da Adidas no pagamento da primeira parcela anual, negociação para renovação de contrato com Jorge Jesus paralisada e, por último, a desvalorização do elenco.

De acordo com 'Transfermarket', site especializado em negócios do futebol, o elenco campeão da última Copa Libertadores da América, sofreu uma queda no valor de mercado de 30 milhões de euros, algo em torno de R$ 169,35 milhões na cotação atual. No dia 15 de março, antes da paralisação do futebol brasileiro, o time do Flamengo valia 151,2 milhões e hoje vale 121,78 milhões de euros.

Não foi só o elenco do Flamengo que sofreu desvalorização, o processo se esticou a todos os clubes do futebol brasileiro. O Palmeiras, dono do segundo elenco mais valioso do Brasil, teve uma queda de 18,3% no valor de mercado de seu time. Na sequência, o Grêmio ficou 19% mais barato.

Considerado pela plataforma o jogador mais caro do futebol brasileiro, Everton teve seu valor de mercado reduzido de milhões de euros (R$ 198 milhões) para 28 milhões de euros (R$ 158 milhões). A queda é global e deve afetar o futebol mundial como um todo.

Nesta semana, a FIFA recomendou a prorrogação automatica do contrato de jogadores que teriam seus vínculos encerrados em junho. A entidade máxima do futebol vem estudando medidas para modificar o período de transferências este ano, visando evitar ainda mais prejuízo aos clubes.