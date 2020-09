Joelho preocupa a única 'contratação' do Real Madrid

Sem ter contratado novos jogadores para a próxima temporada, o Real Madrid treina duro para retomar as competições e tem na única novidade do grupo uma das maiores preocupações.

Após passagem elogiada em empréstimo na Real Sociedad, Martin Odegaard voltou ao Santiago Bernabéu com grandes expectativas, mas sofre de incômodos no joelho direito e exige atenção especial no clube.

Na temporada passada, o jogador conviveu com as dores causadas por uma tendinopatia rotuliana. Para evitar um procedimento invasivo, arriscado e de mais longa recuperação, os médicos do Real Madrid optaram por um tratamento conservador.

Sem precisar de cirurgia, o meia de 21 anos vem realizando exercícios específicos para tratar a lesão. Enquanto isso, o restante do grupo trabalha sob as ordens de Zidane com diversos desfalques que estão com suas seleções.

Priorizando a recuperação dos problemas físicos, Odegaard optou por não se unir à seleção norueguesa e seguir trabalhando em Madrid para estar em condições ideais no início da temporada 2020-21.