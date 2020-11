Elenco do Santos não treinará na tarde desta terça-feira (10). Os jogadores estão realizando os testes de Covid-19 de dentro dos seus carros no estacionamento do CT Rei Pelé e deixando o local na sequência. Comissão técnica e funcionários do CT realizaram os testes de PCR logo após os atletas.

Acompanhe no vídeo acima como foi a tarde dos jogadores do Santos!