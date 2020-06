VÍDEO: elenco do Santos passa por avaliações

O elenco do Santos realizou nesta quarta-feira o segundo dia de avaliações físicas, clínicas e fisiológicas. E entre as adaptações do clube diante da situação imposta pela pandemia, também houve alterações na rotina dos atletas.

Assim como no primeiro dia de avaliações, os 21 atletas à disposição foram divididos em dois grupos nas atividades desta quarta-feira. De forma escalonada, o elenco também iniciou os testes cardiológicos.

“Foram avaliações físicas bem fortes nesses primeiros dois dias e eu me senti bem, assim como o restante da equipe. Atleta de alto rendimento não pode ficar três meses parado, então a gente teve que se virar, fazer treino individual em casa, com personal, sozinho ou por vídeo. Foi um tempo muito longo sem atividades, mas treinei bastante durante a quarentena e tenho certeza que todo mundo também se cuidou, por isso estamos aguentando bem esses testes iniciais”, contou o volante Alison.

No último domingo, o CT Rei Pelé passou por uma sanitização completa, contemplando áreas de treinamento, como campos e academia, salas administrativas e demais ambientes de trabalho. A volta aos treinos com bola está liberada a partir do dia 1º de julho.

Confira mais detalhes e imagens dos trabalhos da semana no vídeo.