"Eles defenderam com seis e não foi fácil"

No grande duelo do fim de semana na Inglaterra, o Tottenham Hotspur se confirmou como um candidato mais do que sério ao título após vencer o Manchester City por 2 a 0, que acrescentou um novo revés na Premier League.

Após a partida, Pep Guardiola analisou a derrota de seus pupilos e ficou insatisfeito com o resultado do confronto, já que para ele seu time merecia muito mais em sua visita a Londres.

"Tivemos mais chances e perdemos. Os times de Mourinho são assim, você erra e eles te punem no contra-ataque. Tivemos nossas chances, mas não pudemos marcar e eles marcaram dois gols em três chutes", disse ele à mídia, com dardo incluído o treinador português e o seu estilo.

Da mesma forma, o treinador de Santpedor ressaltou que a derrota parcial tão rápida no marcador tornou o jogo muito difícil para a sua equipe, que não sabia como parar alguns jogadores 'spurs'.

"Não é fácil que Harry Kane e Ndombele tenham um campo aberto, é muito difícil detê-los aí. O nosso jogo de posse foi bom, mas o futebol são as áreas e é aí que não estávamos bem", explicou antes de voltar a ressaltar que o City merecia mais.

"O resultado poderia ter sido melhor, jogamos de forma semelhante a como temos feito durante toda a temporada. Não defendemos bem no primeiro gol. Depois eles defenderam muito profundo, defenderam com seis e não foi fácil", disse ele.