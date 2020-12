Eles eram extraterrestres, agora são humanos e apenas um pode continuar

Quando o Grupo D dessa Champions League foi sorteado, a primeira conclusão foi clara: era o grupo da bola no gol. E assim foi após 28 gols em apenas 10 jogos. Porém, as coisas não continuaram no mesmo ritmo. Tudo porque Ajax e Atalanta, que disputam nesse dia 09/12 uma vaga para as oitavas de final, diminuíram drasticamente sua média de gols.

No dia do jogo de ida, com um 2 a 2 que correspondeu às expectativas, os italianos estavam com uma média de três gols, contra os quatro dos holandeses. Agora, a média de ambos está 1,8 e 1,5 respectivamente.

Parece pouco porque tais equipes nos vem mal-acostumando ao longo dos anos. Isso porque é a Champions, mas nas ligas nacionais, a média é ainda mais: 43 gols em 11 jogos para os de Ten Haag, e 18 gols em 9 jogos para os de Gasperini.

Ainda que na Eredivisie o Ajax continua mantendo um bom desempenho geral (3,9 gols de média), em dois de seus cinco jogos da fase de grupos não marcou gols, e cinco dos seus sete gols foram contra o Midtjylland, o rival mais fraco dos quatro.

Em relação ao Atalanta, esse sim se mostrou mais reconhecível na competição europeia. Ainda que o Liverpool tenha feito 5 gols em um jogo, ele se vingou com um 2 a 0 em Anfield e fizeram 4 gols na casa do Midtjylland.