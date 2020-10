Tammy Abraham, Jadon Sancho e Ben Chilwell, de acordo com o portal 'The Sun', violaram o protocolo e se reuniram em virtude de uma festa surpresa do atacante do Chelsea.

Sobre isso, no vídeo acima você confere uma entrevista com o técnico da Inglaterra, que enfrenta agora a Seleção da Bélgica apenas com Sancho, dos três.