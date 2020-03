Eliminação européia atrapalha política de contratações do Arsenal

Um gol de Youssef El-Arabi no final da prorrogaçõ deixou milhares de torcedores 'gunners' sem reação no jogo de volta dos 16 avos da Europa League. O Arsenal foi eliminado do torneio, mas essas não foram as únicas más notícias deixadas pelo jogo.

E, como publicado no domingo pelo jornal 'The Sun', o clube pode ter perdido cerca de 67 milhões de euros por não estar na segunda competição europeia a nível de clubes. Algo que acabará impactando nas contratações.

Assim, a diretoria do Emirates Stadium, terão que colocar mãos à obra para minimizar o impacto da eliminação na Liga Europa. Uma das soluções possíveis seria precisamente o oposto de contratar: vender.

Vários times estão de olho em Aubameyang e, embora seu compromisso com a equipe dos 'gunners' esteja além de qualquer dúvida, ele pode deixar uma boa grana nos cofres do clube. Outra fonte de renda poderia ser a futura classificação para a Europa. O time comandado por Arteta são os décimos colocados com 37 pontos na Premier League, a quatro do United, que ocupa o lugar da Europa League, e a oito do Chelsea, que iria para a Liga dos Campeões.