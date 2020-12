Eliminação na Champions é mais uma decepção do Manchester United pós-Ferguson

O Manchester United é um dos clubes mais tradicionais do mundo e se acostumou com vitórias e títulos ao longo de muitos anos, principalmente durante a era Alex Ferguson. Contudo, a realidade do clube vem sendo bem diferente desde a saída do lendário treinador. Nesta terça-feira (08), os Red Devils foram eliminados da Liga dos Campeões logo na fase de grupos, mais uma decepção para a história recente do clube, que segue órfão de seu grande ídolo e comandante.

Após cair em um grupo difícil, o Manchester United precisava de apenas um empate para garantir uma vaga nas oitavas de final da Champions League. Porém, na Alemanha, o clube inglês perdeu para o RB Leipzig por 3 a 2 e deu adeus à competição de modo precoce. Agora, Solskjær e seus comandados seguem para disputar a Liga Europa, por terminar em terceiro lugar do grupo H.

Como consolo, os torcedores dos Red Devils irão lembrar da temporada 2016/17, quando o time nem se classificou para a Liga dos Campeões e acabou campeão da Europa League, um dos poucos títulos conquistados pós-Ferguson. Mesmo assim, a eliminação se torna mais um vexame para a história recente do clube.

A título de comparação, o United venceu nada mais nada menos do que 38 troféus com o lendário treinador, ao longo de 27 temporadas, média de mais de um título por ano. Conquistou, por exemplo, 13 vezes a Premier League, apenas neste período, para se tornar o maior campeão da Inglaterra. Desde a temporada 2012/13, quando o comandante decidiu se aposentar, o clube não vence a principal competição de seu país.

Desde então, foram apenas quatro títulos: uma FA Cup (2015/16), uma Supercopa da Inglaterra (2016), uma Football League Cup e uma Liga Europa (ambas em 2016/17).

Neste período, o Manchester conseguiu apenas um segundo lugar na Premier League, e ainda ficou quatro vezes fora dos classificados para a Liga dos Campeões. Na Champions, o time foi eliminado na fase de grupos duas vezes, e sua melhor campanha foi apenas até as quartas de final.

Enquanto isso, o United foi obrigado a ver o City, seu rival local, assumir o posto de um dos principais clubes da Inglaterra e da Europa, e ver o Liverpool conquistar a Liga dos Campeões e a Premier League nos últimos anos, algo que os torcedores dos Red Devils não estavam acostumados. Contudo, pelo menos por enquanto, essa parece ser a nova realidade do clube, que segue tentando se reencontrar sem seu grande treinador.