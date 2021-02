Eliminado, Jorge Jesus diz não se arrepender por trocar o Flamengo pelo Benfica

Jorge Jesus é o treinador que mais títulos conquistou pelo Benfica – foram dez troféus levados para o Estádio da Luz em sua primeira passagem pelos Encarnados, entre 2009 e 2015. Mas não pode ainda ser considerado o maior técnico da história benfiquista. Esta honra segue atribuída ao húngaro Béla Guttmann, o comandante do clube no longínquo bicampeonato europeu em 1961 e 1962. O mesmo homem que cunhou uma maldição após sua saída, ao ter um pedido de aumento salarial negado naquele mesmo 1962 que marcou o triunfo europeu do Glorioso de Lisboa.

“O Benfica, sem mim, jamais ganhará uma taça europeia”, bradou o húngaro. Nascia assim a “Maldição de Bela Guttmann”, que persiste até os dias atuais e que foi e continua a ser um pesadelo para o Benfica e, hoje, para Jorge Jesus. Se em sua primeira passagem pelo Estádio da Luz JJ ficou no quase em 2009 e 2015, ao perder finais de Europa League, a temporada 2020-21, que marcou o seu retorno após o sonho vivido no Brasil com o Flamengo, fica marcada por grandes decepções.

A última delas foi a derrota por 3 a 2 frente ao Arsenal, nesta quinta-feira (25), que elimina os Encarnados na fase 16 avos de final da Europa League. O Benfica, vale destacar, entrou na segunda principal competição europeia de clubes depois de protagonizar uma decepção maior ainda: no início da temporada, foi eliminado na “pré-Champions League” pelos gregos do PAOK, então sob o comando de Abel Ferreira – atual campeão da Libertadores pelo Palmeiras. Uma ducha de água fria para um Benfica que gerou altas expectativas em seu torcedor no início da temporada.

Depois de verem o Porto conquistar o título português, o Benfica convenceu Jorge Jesus a trocar o Flamengo para voltar à capital portuguesa. O treinador retornava ao seu país maior do que nunca, após conduzir o Rubro-Negro aos títulos brasileiro e da Libertadores da América. Apresentado mais uma vez no Benfica, prometeu que o clube disputaria o título da Champions League. Mas, ainda que tenha feito investimentos (como as contratações de Everton Cebolinha, ex-Grêmio, e outros), está muito abaixo de sua promessa.

A “Maldição de Béla Guttmann se fez valer na fase pré da Champions e agora no mata-mata da Europa League, mas nem mesmo o Campeonato Português tem sido salvação para Jorge Jesus e o Benfica. Os Encarnados ocupam atualmente a quarta posição, a 15 pontos do líder Sporting e com um futebol que não passa segurança. Tanto, que Jorge Jesus vem convivendo com a insatisfação dos benfiquistas.

“Saímos daqui frustrados face ao resultado e face ao jogo que fizemos. E face ao momento que vivemos, é pancada atrás de pancada. Estamos numa crise de resultados. A equipa já está a tirar a cabeça para fora, já corre mais, está mais competitiva, e este jogo podia deixar-nos mais confiantes. Mas, ao perder assim, ainda ficas pior”, comentou Jorge Jesus após a eliminação contra o Arsenal.

Perguntado se estaria arrependido de ter trocado o Flamengo, que nesta mesma quinta-feira de eliminação benfiquista pode sagrar-se bicampeão brasileiro, pelo clube português, JJ foi seco: “não”, respondeu.