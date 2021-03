Pochettino analisou o resultado do sorteio das quartas de final da Champions, onde o PSG enfrentará o Bayern de Munique em uma reedição da final da temporada passada.

"É verdade que iremos jogar com a equipe mais forte, a equipe que ganhou a final na temporada passada", afirmou o treinador argentino. Apesar disso, Pochettino se mostrou otimista para o duelo.

O técnico do Paris Saint-Germain acredita que é possível colocar o time francês entre os quatro melhores da Europa: "Eliminamos o Barça, por que não podemos repetir contra o Bayern?".

O conjunto parisiense foi o líder do seu grupo com 12 pontos, sendo quatro vitórias e dois empates. Nas oitavas superou sem dificuldades o Barcelona com um 5-2 no placar agregado.