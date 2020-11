Eliminatórias: prováveis escalações de Brasil e Venezuela

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar 2022 estão de volta! Nessa sexta-feirao Brasil de Tite recebe a Venezuela no Morumbi.

Com vários desfalques por lesão ou COVID-19, um Brasil bem diferente deve entrar em campo pela 3º rodada da competição. Everton Ribeiro deve começar no meio de campo, enquanto o ataque será composto por Richarlison, Gabriel Jesus, e Roberto Firmino.

O Brasil venceu os seus dois compromissos até aqui, o Peru por 4 a 2 e a Bolívia por 5 a 0. Já a Venezuela perdeu as duas partidas, 3 a 0 para a Colômbia e 1 a 0 contra o Paraguai.

Provável escalação do Brasil:

Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz, Everton Ribeiro; Richarlison, Gabriel Jesus, Roberto Firmino.

Provável escalação da Venezuela:

Fariñez; Feltscher, Chancellor, Ángel, Rosales; Rincón, Herrera, Casseres; Machís, Otero, Rondón (Hurtado).