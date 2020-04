Em 2 de maio, o treinamento do campeonato espanhol pode voltar

No próximo sábado, 2 de maio, os clubes espanhóis poderiam retornar ao treinamento, sempre com as precauções recomendadas pela crise de saúde do coronavírus. É o que afirma o jornalista Ramón Fuentes, do jornal 'AS'.

A decisão de retornar ao treinamento assim que 2 de maio está subordinada à decisão do governo espanhol de autorizar a atividade física individualmente para os cidadãos.

Ou seja, assim que a CSD e o Ministério da Saúde aprovarem o exercício individual, os clubes da LaLiga poderão retornar ao treinamento, cumprindo, sim, uma série de medidas básicas para prevenir infecções.

As sessões de treinamento serão realizadas individualmente, sem contato e em pequenos grupos em áreas abertas, como estão fazendo todos os clubes que já estão treinando novamente após o intervalo, como o Arsenal, o primeiro na Premier a fazê-lo.

Este seria o culminar da primeira fase planejada pela LaLiga. Na semana seguinte, treinavam em pequenos grupos, com no máximo oito jogadores, e após essa segunda fase começava a terceira, com duração de duas ou três semanas.

A terceira fase consistirá em treinamento em grupo, mas os jogadores de futebol se concentrarão em suas respectivas cidades esportivas ou hotéis.

O melhor cenário possível é a aventura de retomada do campeonato em pouco mais de um mês, com 7 de junho sendo a data mais otimista do momento, embora o mais lógico seja esperar até o dia 10 ou mais tarde.