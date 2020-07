Em 2015, Jorge Jesus poderia ter sido técnico do Barça!

O futuro do Barcelona poderia ter sido muito diferente de hoje se Josep Maria Bartomeu não tivesse sido eleito presidente em 2015. O ex-jogador português Carlos Padrão revelou no 'TSF' que Jorge Jesus, um treinador milagroso em Portugal e campeão de quase tudo no Flamengo, foi capaz chegar ao clube azulgrana após as eleições daquele ano.

"Sobre o Barcelona, ​​sei que havia um candidato à presidência que entrou em contato com Jorge e havia um pré-acordo, mas ele perdeu as últimas eleições. Agora, não sei se existem contatos", afirmou.

O histórico ex-goleiro português continuou conversando com Jorge Jesus: "Ele está preparado para treinar a Seleção Brasileira, e ser técnico do Brasil e primeiro estrangeiro no cargo é melhor do que treinar Real Madrid, Barcelona, ​​Benfica ou Porto".

Depois de triunfar na Europa com o Benfica e ressuscitar o Sporting de Portugal, Jorge Jesus foi ao Flamengo, onde levou o time a vencer o Brasileirão, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Além disso, ele enfrentou o Liverpool na final do Mundial de Clubes com uma equipe claramente inferior.