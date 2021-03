"Em 2018 eu disse não ao presidente do Real Madrid"

Coloca-se no mercado um nome que sempre atiça os grandes clubes que procuram treinador. Massimilano Allegri, na sua última entrevista ao 'Sky Sport', revelou que pretende voltar a trabalhar brevemente. E contou o interesse que o Real Madrid teve por ele no passado.

"Nos últimos meses recebi vários telefonemas, mas agora estou pronto. Quero voltar a treinar em junho. Sinto saudades de ver os jogadores todos os dias", reconheceu Allegri em uma de suas primeiras perguntas. E ele se lembrou da conversa com os merengues.

"Há três anos o presidente do Real Madrid me ligou para me oferecer o banco dos merengues. Disse não porque já tinha dado a Agnelli a minha palavra de ficar na Juventus", esclareceu.

Sobre a 'Vecchia Signora' ele analisou a figura de Cristiano Ronaldo: “É diferente jogar com ou sem ele. A sua força é ter a cabeça focada na vitória. É normal que ele procure sempre o gol. Quem joga ao lado dele deve ter inteligência para ocupar os espaços que deixa livre. Mandzukic, o coitado, era o que mais corria. Ninguém tocava nele... Ele ou Messi? Não sei. Um é mais forte, o outro é maior".

Os melhores do mundo, na sua forma de ver as coisas: "Benzema, Lewandowski, Ibrahimovic, que há dez anos gostaria que se tivesse convencido de que é um atacante que não estava para brincadeira, Haaland... o francês está no Real há dez anos. Disseram dez vezes que ele teve que sair, mas ele sempre jogou".

Allegri, que deixou a porta aberta para o treinamento a curto prazo, deixou claras as suas intenções. "Voltar para a Juve? Não sei, Pirlo está bem. Gosto da Inglaterra e da Espanha".