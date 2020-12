Em 2020, fracasso de Sá Pinto e Jesualdo no Brasil fazem lembrar que Europa não é solução mágica

O atípico e triste ano de 2020 trouxe inúmeras lições em todas as áreas da vida. O futebol não ficou atrás nessa questão. Após um 2019 com grande exaltação dos treinadores estrangeiros no Brasil, casos como o de Sá Pinto no Vasco da Gama parecem nos lembrar que a solução para nosso futebol não está no Velho Continente.

Na noite desse domingo (27), o Vasco conheceu mais uma derrota no Brasileirão, desta vez por 3 a 0 para o Athletico Paranaense . Essa é a 12ª derrota no Brasileirão e a quinta sob o comando de Sá Pinto. O técnico gajo também esteve presente na eliminação do cruz-maltino na Copa Sul-Americana para o Defensa y Justicia.

Dono de uma retórica bastante cativante, que fica clara em suas entrevistas coletivas, Sá Pinto parece contar com a confiança do grupo, mas até agora pouco acrescentou ao jogo dentro das quatro linhas do gramado. Um time ainda mais defensivo tem revelado grandes dificuldades para ser competitivo até mesmo contra adversários de menor expressão.

A situação se agrava quando se olha a tabela de classificação do Brasileirão. O time carioca é o primeiro da zona de rebaixamento e vê o fantasma da Série B crescendo diante da sua embarcação, que atravessa mares tribulosos.

Sob o comando do gajo, o Vasco, em 2020, fez 15 partidas. Foram três vitórias, seis empates e sete derrotas . Tais números representam um aproveitamento de apenas 33,3% dos pontos disputados.

Olhando pela perspectiva de como foi construída a imagem do europeu como solução para o futebol brasileiro e como os portugueses ganharam crédito extra após a inquestionável passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo, os casos de Sá Pinto no Vasco e Jesualdo Ferreira no Santos nos lembram que os gringos não são a nossa salvação.

Jesualdo desembarcou em Santos com a etiqueta de ser um dos mais interessantes técnicos de Portugal, mas viu seu Santos render pouco sob seu comando e deixou o clube da Baixada Santista antes mesmo do fim do Paulistão. Não se pode esquecer da passagem de Domènec Torrent pelo Fla.

Sá Pinto ainda é técnico do Vasco, embora após a derrota para o Athletico Paranaense, a situação dele tenha ficado ainda mais delicada no comando do time carioca.