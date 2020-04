Em 24 horas, Bayern vende mais de 100 mil máscaras

O Bayern de Munique tem sido uma das equipes afetadas pela paralisação da Bundesliga devido à pandemia do coronavírus. E por esse motivo, o clube começou a trabalhar para colaborar o máximo possível na luta contra a doença.

Milhares de cachecóis comemorativos pelos 120 anos do Bayern, que seriam distribuídos no Allianz Arena no jogo contra o Chelsea, no dia 18 de março, foram transformados em máscaras de proteção contra o coronavírus e, em 24 horas, o clube anunciou que vendeu mais de 100 mil unidades.

O dinheiro proveniente da venda das máscaras destina-se à iniciativa "We Kick Corona" , idealizada pelos jogador Joshua Kimmich e León Goretzka, para angariar fundos para causas sociais e de caridade, durante a pandemia.

"Ficamos satisfeitos de contribuir para a maravilhosa iniciativa do Joshua Kimmich e do Loen Goretzka. É um grande exemplo em como os nossos jogadores reconhecem o seu papel como exemplos para a sociedade, demonstrando solidariedade nesta crise", disse o presidente executivo Karl-Heinz Rummenigge.

.Depois de anunciar o sucesso da venda, o clube pediu compreensão para entregas mais demoradas, num momento de grande procura por parte dos torcedores.