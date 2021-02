Piris da Motta recebe sondagens e anima o Flamengo

Com os impactos da pandemia, o Flamengo vê 2021 um pouco diferente dos últimos dois anos. Com a necessidade de negociar atletas e investir menos pesado no elenco, o Rubro-Negro se anima com a valorização de Piris da Motta.

O volante de 26 anos se tornou um dos destaques do Gençlerbirliğ, da Turquia. Para se ter uma ideia, o jogador, que está emprestado pelo Flamengo até junho de 2021, se tornou o batedor oficial de pênaltis da equipe.

O bom desempenho, depois de superar um início conturbado, tem despertado o interesse de outros clubes, inclusive dos mais tradicionais da Turquia. Segundo apuração da Goal, Piris está feliz, recuperou o ritmo de jogo e vem mostrando evolução.

Se quiser contar com o jogador em definitivo, o Gençlerbirliğ terá que desembolsar € 3,5 milhões de euros (22,7 milhões de reais) por Piris da Motta, no entanto, fontes ligadas ao atleta acreditam que dificilmente ele seguirá no clube, já que vem recebendo sondagens de outras equipes.