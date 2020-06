Em breve, um novo PSG

Para Leonardo, diretor esportivo do PSG, são muito claras as prioridades da equipe. O clube presidido por Al-Khelaïfi mudará consideravelmente na próxima temporada.

A primeira das contratações já está feita. Mauro Icardi deixou de ser emprestado pela Inter de Milão para assinar definitivamente com o time francês.

Alex Telles, lateral-esquerdo do Porto, também parece cada vez mais perto do Parque de los Príncipes. Segundo a imprensa portuguesa, a tendência é de que o brasileiro passe a vestir a camisa do PSG após a próxima janela de transferências.

O jornal 'AS' garante que o clube de Paris também quer um meio-campista e que Milinkovic-Savic, da Lazio, é o favorito para reforçar o setor central de Thomas Tuchel.

No ataque, a equipe tem a dupla Neymar-Mbappé, além do já citado Icardi. Cavani vai embora, e já apontam um substituto de luxo para a função. O mesmo 'AS' afirma que o novo grande investimento desejado por Al-Khelaïfi é Haaland. Sua contratação é mais do que complicada, já que metade da Europa tem o mesmo desejo e o preço será bastante alto.

De qualquer forma, para contratar, é preciso antes abrir espaço no grupo. Nem todos entram nos planos de Tuchel. Além de Cavani, Thiago Silva também vai embora. E a esses dois nomes, o jornal mencionado antes adiciona Meunier, Kurzawa e Choupo-Moting.

Muitas mudanças e o mesmo objetivo de todos os anos: a Liga dos Campeões, embora seja preciso lembrar que, nesta edição, eles ainda estão na disputa. O PSG já está classificado para as quartas depois de derrotar o Borussia Dortmund nas oitavas.