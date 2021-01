Em busca de grandeza, Atalanta transforma sonho de título em rotina

A alguns anos atrás, ninguém poderia te julgar caso você falasse que não conhecia tão bem a Atalanta. Afinal de contas, por mais que a equipe já tenha mais de 60 participações na elite do futebol italiano, desde a virada do século estava mais para um "clube ioiô", rodando entre as partes baixas na tabela da Serie A e com vários rebaixamentos para a Serie B.

Na verdade, o último título nacional de elite da equipe de Bérgamo aconteceu na temporada de 1962-63, quando o clube foi campeão da Coppa Italia, vencendo o Torino na final. Desde então, conquistou mais duas vezes a Serie B (em 1983-84 e 2010-11) e um título do Grupo A da Serie C (em 1981-82, na única vez que o time jogou a terceira divisão). Mas nada de brigar com os gigantes do país... até meados dessa década.

Desde que subiu da Serie B pela última vez, em 2010-11, a Atalanta está na sua décima temporada seguida na elite do futebol italiano. Com 36 pontos ao término do primeiro turno, ficará novamente na Serie A. 11 campanhas consecutivas jogando contra Juventus, Milan, Napoli e outros grandes seria suficiente para muitas equipes da "terra da Bota"... mas não para os comandados de Gian Piero Gasperini.

Consolidada entre os grandes, a luta da Atalanta, agora, é para sair da incômoda fila de títulos nacionais desde 1962-63. Com um futebol envolvente, ofensivo e extremamente efetivo, bem como fazendo excelentes negócios no mercado de transferências, o time já colocou entre os candidatos ao título em terras italianas.

E esse crescimento é fácil de entender: basta olhar para as campanhas históricas que o time de Gasperini vem fazendo. Nesta quarta-feira (27), a equipe bateu a Lazio por 3 a 2, de virada, e se classificou às semifinais da Coppa Italia. É a terceira aparição do time nesta fase da competição nos últimos quatro anos. Durante as outras 66 temporadas, o clube só conseguiu chegar aí quatro vezes - uma a mais do que fez nessas últimas quatro temporadas:

1962-63: Atalanta campeã (bateu o Torino na final)

1986-87: Atalanta vice-campeã (perdeu para o Napoli na final)

1988-89: Atalanta semifinalista (perdeu para a Sampdoria na semifinal)

1995-96: Atalanta vice-campeã (perdeu para a Fiorentina na final)

2017-18: Atalanta semifinalista (perdeu para a Juventus na semifinal)

2018-19: Atalanta vice-campeã (perdeu para a Lazio na final)

2020-21: Atalanta nas semifinais (enfrentará Napoli ou Spezia na semifinal)

A equipe, também renomada por seu trabalho nas divisões de base, especialmente nas grandes vendas - fez 75 milhões de euros nos últimos dois anos, só com as vendas de Dejan Kulusevski e Amad Diallo -, ficou famosa por seu trabalho de análise e pela precisão nas contratações.

Os resultados desse trabalho não ficam só na Coppa Italia. Em 2018-19, a Atalanta terminou na terceira divisão da Serie A, sua melhor posição na história do Campeonato Italiano, se classificando para a Liga dos Campeões pela primeira vez. O time não só repetiu o terceiro lugar no ano seguintes mas chegou até as quartas de final da Champions, encantando a Europa e ficando a poucos minutos de bater o PSG e alcançar as semifinais.

Nesta temporada, mesmo com algumas instabilidades, como por exemplo a saída de Papu Gómez, o time de Bérgamo eliminou o Ajax na fase de grupos da Champions e está classificado para as oitavas, onde enfrentará o enorme Real Madrid. Não só isso: continua lutando entre os grandes na Serie A e está, novamente, nas semifinais da Coppa Italia.

O fato mais notável não é nem as grandes campanhas, mas o fato que elas viraram algo rotineiro. Hoje, já precisamos voltar mais de cinco anos para pensar na última vez em que a Atalanta ficou de fora das sete primeiras colocações do Campeonato Italiano. Um sonho de grandeza que vai se tornando cada vez mais, realidade... e que seria coroado com a quebra de uma fila que dura mais de 50 anos.