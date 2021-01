Em busca do nono jogo invicto... se a neve deixar

O Real Madrid enfrenta seu segundo jogo do ano de 2021. Esta noite de sábado será a primeira fora de casa em 2021, na qual os homens de Zidane visitarão El Sadar para enfrentar o Osasuna (confira as prováveis escalações aqui). Depois de começar o ano vencendo o Celta sem sofrer nenhum gol, a equipe quer continuar com o pé direito e aumentar para nove a série de invencibilidade em jogos consecutivos.

O calendário que o Real Madrid tem pela frente num mês de Janeiro em que vai disputar três competições distintas não dá trégua, fazendo com que conseguir os três pontos em Pamplona seja muito importante para enfrentar com confiança a Supercopa Espanhola, na qual Zidane defende o título. Os precedentes convidam ao otimismo dos Madridistas, que continuam invictos nos últimos dez jogos do campeonato espanhol contra o Osasuna (8 vitórias e 2 empates). Carvajal, que cumpre o ciclo de cartões, Jović, que foi desfalque de última hora, e Rodrygo não estarão disponíveis para esta partida, mas o capitão Sergio Ramos está de volta depois de ter perdido a última partida da LaLiga.

"Estamos indo para um campo complicado e devemos estar preparados para dar nossa melhor versão", disse Zidane na coletiva de imprensa antes do jogo. Para tentar a vitória sobre o Osasuna, o treinador convocou 22 jogadores.

A equipa de Navarra começa a rodada na zona de rebaixamento, não tendo vencido nenhum dos últimos dez jogos. No entanto, ele somou pontos nos últimos três jogos do campeonato espanhol. Roberto Torres é o maior artihleiro do Osasuna (quatro gols).