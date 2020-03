Em casa, Tottenham sofre virada dos Wolves

Um jogaço! O Tottenham de José Mourinho recebeu o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo e acabou sendo derrotado em uma partida emocionante.

Os donos da casa abriram o placar com Bergwijn logo aos 13' minutos do encontrom, aproveitando o rebote de Rui Patrício. Mas o empate não demorou a chegar. Doherty pegou a sobra da defesa 'spur' e mandou para as redes de Gazzaniga.

Na reta final do primeiro tempo Serge Aurier voltou a colocar os mandantes em vantagem com um belo chute de canhota. Na etapa final os Wolves foram para cima e conseguiram uma bela virada com Diogo Jota aos 57' e com Raúl Jiménez aos 73'.

Com a vitória, a legião portuguesa dos Wolves somou 42 pontos, assumindo a 6º posição e entrando na briga pela Champions. Já o Tottenham caiu para 7º.

Na próxima rodada os 'lobos' recebem o Brighton & Hove Albion (15º), enquanto o Tottenham visita o Burnley (9º).