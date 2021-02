Em Casemiro não se toca

O contrato de Casemiro com o Real Madrid vai até 2023. E no Santiago Bernabéu se espera que ele continue, pelo menos até essa data. Se puder ser por mais tempo, melhor.

O portal 'Marca' garante que na Concha Espina existem poucos intocáveis. Casemiro é um deles. Junto com ele, estão Valverde, Courtois, Carvajal, Kroos e Rodrygo.

Se vierem ofertas para qualquer outro jogador, o Real Madrid irá ouvi-las. Se necessário, se alguma delas convencer o clube, o jogador saíra, mas nenhum desta seleta lista.

No clube são especialmente ligados a Casemiro. E, neste momento, não há ninguém que possa ocupar o seu lugar. Ele é crucial no esquema de Zinedine Zidane.

Talvez por isso seja prioritário buscar no mercado quem, quando as circunstâncias assim exigir, possa atuar como Casemiro. No verão passado, por exemplo, tentaram contratar Ndidi, visto com qualidades para substituir o brasileiro, uma operação que nunca se concretizou.

Independentemente de haver ou não um reserva ao seu nível, pensando na próxima edição do mercado, no Bernabéu optou por fechar a porta de saída para Casemiro. Que ninguém tente se aproximar do meio-campo, pois ele não sairá em hipótese alguma.