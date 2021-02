Em Catar, anunciam a renovação de Neymar até 2026

A vida é linda em Paris. A equipe trabalha com a chegada do novo treinador, o PSG venceu o Barcelona por 4 a 1 na Liga dos Campeões e a renovação de Neymar parece estar à beira de acontecer. Uma noite perfeita para os interesses parisienses nesta terça-feira após o apito final em Camp Nou.

Conforme noticiado pela mídia 'Qatar Today' em seu relato oficial, o clube de Al-Khelaïfi já teria fechado a renovação do atacante brasileiro pelas próximas cinco temporadas até junho de 2026.

Ele era a primeira prioridade na lista do PSG, que sabe que seu relacionamento termina em junho de 2022 e que ainda mantém o ex-jogador do Barça como o carro-chefe do projeto. Ney permanecerá vinculado a Paris se essa informação for confirmada.

Porém, a fonte citada diz que esta nova firma não acarretará em aumento salarial devido à atual situação de crise econômica devido ao COVID-19 que também atinge a equipe francesa.

A possível renovação de Ney será a primeira pedra do plano de ação do PSG, que ainda está em negociações com Mbappé, que também encerra contrato em junho de 2022. Um mar de boas notícias na capital francesa.