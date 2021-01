Em cima da linha! Meia usa a cabeça para defender bomba do City

O Manchester City enfrenta o Cheltenham neste sábado pela quarta rodada da Copa da Inglaterra (FA Cup) e quase abriu o placar no primeiro tempo.

A oportunidade veio em finalização de Benjamin Mendy, que disparou um forte chute cruzado. A bola entraria e chegou até a linha do gol, mas Ben Tozer estava lá.

Bem posicionado debaixo do travessão, o volante do time da quarta divisão do futebol inglês saltou e usou a cabeça para tirar a bola.

A defesa rapidamente viralizou pela internet com compartilhamentos e comentários destacando a coragem do jogador de linha e o nível de dificuldade do lance.