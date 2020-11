Em decadência no Real Madrid e esquecido por Tite: a realidade de Marcelo

Após quase uma década sendo considerado o melhor lateral-esquerdo do mundo, Marcelo não vive grande fase pelo Real Madrid. Reserva de Mendy e sendo apenas utilizado nas partidas menos importantes da equipe merengue na temporada, o brasileiro vê seu espaço diminuir, tanto com Zinedine Zidane, quanto com Tite, pela seleção.

O ala não é convocado desde a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Filipe Luís, por exemplo, outro lateral de sua geração, já recebeu convocações após a disputa do torneio. Outros atletas que vem recebendo oportunidades são Alex Sandro, da Juventus, Renan Lodi, do Atlético de Madrid, e Alex Telles, do Manchester United.

Caso fosse convocado, Marcelo chegaria ao Qatar com apenas 34 anos, uma idade que lhe permitiria contribuir muito, especialmente no ataque. O problema é que suas últimas atuações não vem chamando a atenção.

O lateral continua indo muito bem atacando, como é de costume, mas cada vez mais sofre defensivamente. No '"time B" do Real, normalmente sem Casemiro como primeiro volante, fica ainda mais exposto, dando espaços e sem conseguir recompor com a mesma intensidade de outrora.

Cada vez mais questionado pela imprensa espanhola, Marcelo parece estar no final de seu ciclo no Real Madrid. Não é coincidência que o brasileiro esteve em campo nas únicas três derrotas da equipe na temporada - desde o início de 2020-21, os merengues tem um aproveitamento de apenas 40% com o lateral em campo. Sem ele, esse número sobe para mais de 80%.

Assim, se o jogador quiser voltar para a seleção brasileira - tarefa difícil com Renan Lodi cada vez mais consolidado como titular -, é muito provável que terá que fazê-lo longe do Santiago Bernabéu. Final triste para um craque que já foi até protagonista de algumas das maiores conquistas europeias da história do clube espanhol.

É claro: o futebol é dinâmico e qualquer jogador que tenha o talento de Marcelo pode se recuperar e voltar a ganhar espaço. Sem jogar bem a quase dois anos pelo Real Madrid, porém, precisará correr contra o tempo para em busca de uma recuperação improvável.