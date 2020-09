Em entrevista coletiva nessa quarta-feira, Duílio Monteiro Alves anunciou que deixa de ser diretor de futebol do Corinthians por conta da candidatura à presidência do clube.

Confira no vídeo o depoimento de Duílio. Ele fez elogios ao trabalho realizado pelo treinador Tiago Nunes e disse ter confiança no futuro do time com o técnico.