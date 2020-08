Depois de anunciar a saída do Flamengo, Rafinha foi ao Ninho do Urubu nessa segunda-feira para se despedir dos companheiros, funcionários do clube e da torcida.

O lateral-direito concedeu entrevista coletiva explicando os motivos que o levaram a aceitar a proposta do Olympiacos, da Grécia. Confira no vídeo o momento de emoção de Rafinha com Gabigol e Filipe Luís.