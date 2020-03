Em dia de festa, Bayern se consolida na liderança

A briga pelo título da Bundesliga começou bem embolada, vários clubes disputavam a liderança, mas a medida que a temporada vai chegando ao final, o Bayern vai se consolidando no topo.

O time entrou em campo em um jogo de festa, já que completava 120 anos de história. Pior para o Augsburg, que viu Müller (53') e Goretzka (91') darem um presentão aos torcedores.

Com a vitória, o Bayern de Munique se isolou na liderança da Bundesliga com 55 pontos, quatro a mais que o vice-líder Dortmund. Já o Augsburg continua sua luta na parte baixa da tabela com 27 pontos e a 14º posição.

Na próxima rodada os de Flick encaram o Union Berlin (11º) na capital alemã, enquanto o Augsburg recebe o Wolfsburg (7º).