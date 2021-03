Cheveamento das semis:

O vencedor de Bayern e PSG pega o vencedor de Manchester City e Borussia Dortmund. Do outro lado da chave, quem avançar de Real Madrid e Liverpool pega o vencedor de Porto e Chelsea.

Definidos os duelos das quartas de final da Champions 2020-21!

Os duelos válidos pelas quartas de final da UCL 20-21 são os seguintes: Manchester City x Borussia Dortmund, Porto x Chelsea, Bayern x PSG e Real x Liverpool

Real Madrid contra o Liverpool!

Outra reedição de final, dessa vez, da final de 2018! O primeiro confronto será na capital espanhola.

Bayern de Munique encara o PSG!

É a reedição da última final! Uma revanche para o PSG. O primeiro jogo será na Allianz Arena.

O Porto pega o Chelsea!

O longo trabalho de Conceição contra o trabalho recente de Tuchel. O duelo será decidido em Londres.

Manchester City contra Borussia Dortmund!

Haaland e companhia contra os pupilos de Pep Guardiola! O time inglês faz o primeiro jogo em casa.

Altıntop conhece bem a Champions e Istambul

Hamit Altıntop, ex-jogador com passagens por clubes como Galatasaray, Bayern, Schalke 04, entre outros, é o embaixador do sorteio das quartas e ajudará na condução do mesmo.

Com a palavra, Giorgio Marchetti, Secretário-Geral da UEFA

Giorgio Marchetti, Secretário-Geral da UEFA, explica a dinâmica do sorteio e lamenta a ausência dos representantes dos clubes em Nyon, devido as restrições provocadas pelo coronavírus.

O caminho até Istambul para por aqui!

A UEFA apresenta os oito classificados com vídeos dos gols marcados nessa edição da competição. Cabe recordar que o artilheiro, até o momento, é Haaland com 10 gols marcados.

Em direto: tem início o sorteio das quartas!

Começa o sorteio da Champions! Pedro Pinto apresenta os oitos classficados.

A jornada do Porto até aqui

Sem dúvidas, a grande surpresa das oitavas! O FC Porto eliminou a Juventus de Cristiano Ronaldo com muita autoridade e chega a essa fase sem o peso de ter a obrigação de avançar. O time luso passou em segundo lugar no Grupo C (City, Marseilla e Olympiacos) com 13 pontos, sendo quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Reveja o caminho do PSG nessa edição da Champions

O PSG de Neymar e Mbappé, atual vice-campeão da Champions, quer repetir o feito e chegar a mais uma final. O time francês se classificou na liderança do Grupo H (RB Leipzig, United, Istanbul) com 12 pontos, sendo quatro vitórias e duas derrotas. Nas oitavas, os pupilos de Pochettino passaram por cima do Barcelona por 5 a 2 no placar agregado.

O sorteio está prestes a começar

Em instantes a cerimônia terá início e logo saberemos quem pega quem nas quartas de final da maior competição de clubes do mundo.

Reveja o caminho de cada equipe na competição: Real Madrid

O único representante do futebol espanhol nessa fase da Champions é o Real Madrid. O time de Zinedine Zidane se classificou como líder do Grupo B (Mönchengladbach, Shakhtar e Inter) com três vitórias, um empate e duas derrotas. Nas oitavas os 'merengues' despacharam a Atalanta com um 4 a 1 no placar agregado.

Reveja o caminho de cada equipe na competição: Borussia Dortmund

O outro time alemão que continua vivo na competiçõa é o Borussia Dortmund. O conjunto 'aurinegro' se classificou em primeiro no Grupo F (Lazio, Brugge e Zenit) com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Nas oitavas, Haaland e companhia eliminaram o Sevilla com um 5 a 4 no agregado.

Reveja o caminho de cada equipe na competição: Bayern de Munique

O Bayern de Munique avançou como líder do Grupo A (que contava também com Atlético de Madrid, Salzburg e Lokomotiv Moscou) e invicto, com cinco vitórias e um empate. Nas oitavas o time alemão passou sem dificuldades pela Lazio com um 6 a 2 no placar agregado. Sem dúvidas, o atual campeão é um dos grandes favoritos dessa edição.

Quando os jogos serão disputados?

Os jogos de ida da próxima fase estão marcados para ocorrer nos dias 6 e 7 de abril. A volta será realizada nos dias 13 e 14 do mesmo mês. A ida das semis acontecem nos dias 27 e 28 de abril, enquanto a volta nos dias 4 e 5 de maio. A grande final está marcada para 29 de maio em Istambul.

Conheça a dinâmica do sorteio

O sorteio será livre pela primeira vez nessa edição, ou seja, sem cabeças de chave ou restrições por país. Hoje também será conhecido o mando das semifinais.

Em direto: o sorteio começará em instantes

Os oito melhores times da Europa são: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Porto e Real Madrid

Acompanhe com BeSoccer PT o sorteio que definirá os confrontos das quartas de final da Champions 2020-21.

Bom dia, seja muito bem-vindo ao sorteio das quartas de final da Champions League 2020-21. A cerimônia terá início às 12h (horário local) e acontecerá em Nyon, na Suíça.