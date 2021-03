Em imbróglio com o Flamengo, Arrascaeta ganha mais um dia de folga

A derrota para o Fluminense na noite deste domingo (14), está longe de ser a pior notícia para os rubro-negros. O meia Arrascaeta, um dos queridinhos da torcida, vive um imbróglio. A notícia foi trazida em primeira mão por Djalminha, ex-jogador e comentarista da ESPN Brasil e confirmada pela reportagem da Goal .

O staff do atleta está insatisfeito com o Flamengo por questões contratuais. Em 2020, por exemplo, a diretoria prometeu uma valorização ao jogador não cumprida até o momento. Desde 2019, o Rubro-Negro valorizou jogadores como Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Willian Arão, comprou Gabigol e Pedro. Além disso, já iniciou conversas nesse sentido com Gerson.

No início do ano, o Flamengo havia sinalizado ao staff de Arrascaeta que, por questões de orçamento, a valorização não seria possível. Com o término do Brasileirão, nada mudou, o que deixou os agentes do uruguaio indignados.

Em meio ao imbróglio, Arrascaeta ganhou mais um dia e só se reapresenta na terça-feira (161). Os demais atletas se reapresentarão nesta segunda (15). Aos agentes do jogador, o Flamengo já avisou que se bater uma boa proposta na mesa, não há problema em negocia-lo.