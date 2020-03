Em meio à pandemia, Wolfsburg volta a treinar

O Wolfsburg voltou aos trabalhos nessa segunda-feira. A Bundesliga, até o momento, deverá retomar as atividades no próximo dia 2 de abril. Outros clubes como Arsenal e Napoli voltaram atrás na decisão de retornar nesta semana.

"Atualmente, a Bundesliga deve recomeçar em 2 de abril. Mesmo que tal fato não pareça realista, temos que tomar nota e nos preparar para isso", disse o diretor Jörg Schmadtke.

O Wolfsburg não tem nenhum caso de jogadores infectados no seu elenco, e tomou algumas precauções durante a atividade, como respeito as distâncias, grupos reduzidos e medição da temperatura.

A Alemanha também sofre com a devastação do coronavírus na Europa. O país é o terceiro mais afetado do continente com 21.463 casos confirmados.