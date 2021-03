Em meio à pressão do Sevilla... gol de Haaland

Precisando de vitória após perder por 3 a 2 em casa no jogo de ida, o Sevilla entrou no gramado do Signal Iduna Park com a postura ofensiva que precisava para reverter a desvantagem.

Com uma grande pressão na área do Borussia Dortmund, os espanhóis acumularam inúmeros cruzamentos pelos dois lados e viram a zaga local afastar com dificuldade cada tentativa visitante.

O time de Julen Lopetegui tinha 60% da posse de bola aos 34 minutos, quando uma rápida e rara escapada dos alemães resultou em gol do goleador desta Champions League.

O lance iniciou com o ataque atrapalhando a saída de jogo do Sevilla e roubando a bola perto da área. Marco Reus recebeu na esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Erling Haaland empurrar de primeira para dentro.

Com mais essa bola na rede, o norueguês de apenas 20 anos, se isola ainda mais na liderança da artilharia da competição, chegando a nove gols, com três a mais que Neymar (PSG), Rashford (Manchester United), Morata (Juventus) e Giroud (Chelsea).