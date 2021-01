Em menos de três minutos o Barça já perdia em Bilbao

O Athletic de Bilbao precisou de apenas três minutos para abrir o placar em San Mamés contra o Barcelona. Marcelino recebeu a última escalação de Garitano e o Athletic começou com muita força.

O 1 a 0 veio com Iñaki Williams, que disparou com muita liberdade no campo do Barça, limpou Lenglet e chutou firme, sem chances até mesmo para Ter Stegen.

O inicio de jogo foi alucinante, com chances claras de gols para os dois lados. Yuri teve uma boa chance, assim como Dest, mas quem empatou foi Pedri.