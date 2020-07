O Barcelona tem eleições marcadas para 2021. Víctor Font um dos candidatos a presidência falou sobre o projeto que tem em mente.

Em declarações ao portal 'TMW', o primeiro assunto foi o que fará com Leo Messi e se contará com ele para o futuro. No últimos dias cresceram os rumores sobre uma possível saída do argentino.

"Em Messi não se toca e é óbvio que o projeto que tenho em mente para o clube tem Messi como protagonista. Considero essencial que Messi se aposente aqui no Barça e continue sendo importante para nós até mesmo depois de parar", assegurou Víctor Font.

O candidato a presidência do Barcelona revelou o seu desejo de respeitar o estilo e "manter o DNA" que sempre definiu o clube azulgrana.