Benfica empata mais uma e fica a 15 pontos do líder

O Farense recebeu o Benfica neste domingo pela 20ª rodada da Liga Portuguesa e fez o time de Jorge Jesus somar seu segundo empate seguido na competição.

Enquanto as Águias tinham dificuldades para criar jogadas de ataque, o time da casa chegou a balançar as redes, mas o gol de Licá foi anulado após análise do VAR.

Sem criatividade nem precisão, os visitantes deixaram o gramado sendo a primeira equipe da competição a não marcar gols na casa do Farense - marca que evidencia parte dos problemas do Benfica.

Com o resultado, os 'encarnados' acumulam 39 pontos, seguem ocupando a quarta posição e se preparam pensando no segundo jogo contra o Arsenal, marcado para a próxima quinta-feira.

Na 21ª rodada, o Benfica recebe o Rio Ave para tentar diminuir a desvantagem de 15 pontos para o líder Sporting. Já o Farense, em 15º lugar com 18 pontos, visita o Famalicão.